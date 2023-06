Confraternite, settimo cammino: una domenica di appuntamenti

Settimo Cammino Diocesano delle Confraternite a Civitanova Alta: si svolgerà dopodomani dalle 16 alle 20, per i 500 anni della Confraternita del SS. Sacramento, costituita il 7 gennaio 1523. A ricordo – nell’omonima chiesa – è stata collocata una lapide ricordo. Priore attuale è Giovanni Romiti. Questo il programma della giornata: alle 16 ritrovo per la vestizione dei Confratelli all’Auditorium San Paolo. Alle 16.30 Santo Rosario nella chiesa del SS. Sacramento in piazzale Garibaldi, lo stesso dove si trova Porta Marina. Alle 17 incontro sul tema "L’Eucarestia nella vita cristiana", a cura del delegato diocesano per le Confraternite Don Andrea Bezzini. Alle 18 cammino verso la chiesa di San Paolo Apostolo accompagnato dalla banda "Gioventù dell’Annunziata" di Montecosaro. Alle 19 Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Rocco Pennacchio. La celebrazione sarà animata dal "Coro Polifonico Jubilate", diretto da Isabella Lupi. Al termine verrà consegnato un ricordo alle Confraternite intervenute. Alle venti seguirà un momento conviviale al Chiostro S. Francesco.

Ennio Ercoli