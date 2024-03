Confronto a più voci su Michela Murgia donna e scrittrice

Un confronto a più voci intorno alla scrittrice Michela Murgia è stato ospitato da Hab in via Gramsci in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. A confrontarsi sono state la consigliera comunale Sabrina De Padova, la scrittrice Lucia Nardi (titolare LuNa eventi), la professoressa Mina Sehdev, la psicologa Roberta Vitelli, la professoressa Marina Frapiccini e Valeria Liscio, socia e referente dell’associazione Purple Square. La scrittrice è stata analizzata come donna, come scrittrice e attivista, è stata al centro di un ricco dibattito a più voci. Dagli organizzatori un ringraziamento alle relatrici, agli organizzatori e ai gestori di Hab, per aver permesso questo momento di condivisione e dialogo.