Confronto a suon di gol. La spunta l’Atletico Ascoli

RECANATESE

3

ATLETICO ASCOLI

4

RECANATESE (4-3-2-1) : Del Bello; Manfredi (42’st Pesaresi), Spezzano, Cusumano, Mordini; Gomez, Alfieri, Raparo (16’st De Melo); Canonici (42’st Pepa), D’Angelo; Sbaffo. A disp. Verdini, Guidobaldi, Bruzzechesse, Marchegiani, Valleja, Ghergo. All. Filippi

ATLETICO ASCOLI (3-5-2) : Pompei; Camilloni (35’st Baraboglia), D’Alessandro, Mazzarani; Severini, Minicucci (43’st Mengani), Vechiarello, Clerici (34’st Scimia), Antoniazzi; Maio (12’st Olivieri), Ciabuschi (35’st Traini). A disp. Galbiati, Ceccarelli, Dondoni, Gerlero. All. Seccardini A disp. Galbiati, Ceccarelli, Dondoni, Gerlero

Arbitro : Lascara di Matera

Reti: 4’pt Severini, 6’ Canonici, 26’ Ciabuschi, 36’D’Angelo, 11’st Ciabuschi, 23’st Sbaffo (rig), 38’st Traini

Note: ammoniti Severini, D’Alessandro, Vechiarello, Sbaffo, Spezzano, Pesaresi. Recupero 1’+5’. Spettatori circa 350. Angoli 4-1

L’immortale Gianni Brera sosteneva, forse a ragione che la ’partita perfetta’ era quella che si concludeva a reti inviolate con squadre corte, concentrate ed attente. Recanatese-Atletico Ascoli è stata, più o meno, l’esatto opposto. Match spettacolare, palpitante per gli spettatori ma con terze linee svagate ed inevitabilmente gli attaccanti sono andati a nozze. Hanno vinto, legittimamente, gli ospiti apparsi, almeno più quadrati e decisamente più abili nello sfruttare le manchevolezze altrui. Primo tempo giocato a ritmi forsennati con continui capovolgimenti di fronte ed emozioni a ripetizione.

Al primo affondo il gol: su cross dalla sinistra, Severini, incustodito, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e non ha difficoltà ad insaccare. Un giro di lancette ed arriva il pari: Sbaffo è abile a lavorare un bel pallone in area, traversone per Canonici ed il 18enne centrocampista si coordina alla grande battendo Pompei. Non c’è un istante di tregua: una conclusione di Maio da fuori lambisce il montante poi, al 21’, Mordini si inserisce in maniera impeccabile colpendo il palo, Cusumano tira a botta sicura e salvataggio nei pressi della linea di porta. Il batti e ribatti non ha soste: al 26’ ascolani in vantaggio con Ciabuschi che risolve con un diagonale un batti e ribatti in area, usufruendo di una libertà eccessiva. Dieci minuti ed ecco il 2-2: nonostante un fallo di Severini, Canonici riesce a smarcare D’Angelo che, con esperienza e mestiere infila Pompei in uscita. Al 41’ poi Sbaffo libera Mordini che trova la deviazione giusta ma si alza la bandierina, con mille dubbi. Improperi del pubblico ma si va al riposo senza altri sussulti.

Ripresa e l’Atletico ci mette 11’ per rimettere il muso avanti ancora con un assist dalla destra, deviazione di Maio e per Ciabuschi è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Quasi come un lampo nel buio, al 22’, l’arbitro vede un fallo di mano di Ciabuschi in mischia. Rigore impeccabilmente trasformato da Sbaffo. I cambi sono decisivi e nel finale Scimia mette in area un pallone sul quale Traini anticipa tutti ed infila Del Bello sul primo palo. Fine dei giochi e lo stesso Traini al 95’ non infierisce. Sarebbe stato probabilmente troppo ma al Tubaldi è il caso che siano avviate profondissime riflessioni, prima che sia tardi.