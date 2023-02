Un confronto con tanto dibattito pubblico sullo stato del sistema sanitario nelle Marche. E’ questo l’appuntamento in programma domani, alle 17, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, organizzato da Sinistra Italiana Macerata. A interverranno il vicesindaco Giuseppe Casali, Maria Teresa Carloni, medico e componente del coordinamento di Sinistra Italiana Macerata, Claudio Maria Maffei, dottore ed esperto di organizzazione sanitaria. "Il sistema sanitario rischia il collasso, non riesce a garantire uguaglianza ed equità di accesso ai servizi e alle prestazioni – afferma la coordinatrice di Sinistra Italiana Macerata, Serena Cavalletti –. I tagli lineari delle risorse, il blocco delle assunzioni, l’attenzione solo alla cura degli acuti in una società che invecchia, il sottofinanziamento delle attività di prevenzione, hanno avuto come conseguenza che le disuguaglianze di salute stanno aumentando e le persone più povere rinunciano alle prestazioni, le liste di attesa sono intollerabili. Si ricorre al privato all’interno degli ospedali, la situazione dei pronto soccorso è esplosiva, mancano medici ed infermieri. La Regione ha approvato una riforma che desta non poche perplessità e nonostante il Pnrr parli chiaramente di servizi di prossimità, l’atto di programmazione al momento è rinviato".