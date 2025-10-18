Confronto organizzato dal Rotary sulla "Società del rischio"

Tanti i partecipanti alla serata del Rotary Club Macerata Matteo Ricci dedicata alla teoria della "Società del rischio" del sociologo tedesco Ulrich Beck, illustrata da Carlo Menghi (docente ordinario di Filosofia del diritto a Unimc). In apertura, il presidente Tobia Sardellini ha ricordato come proprio il docente maceratese Menghi invitò il filosofo tedesco nel 2006 per il conferimento della laurea honoris causa, da parte del rettore Sani. Menghi ha illustrato la cesura individuata da Beck, spiegando il passaggio dalla "cultura della scelta" alla "cultura delle connessioni non scelte", generatasi in un’epoca caratterizzata sempre meno da scelta consapevole e sempre più da una rapida concatenazione incontrollabile di eventi. Da qui la trasformazione della sovranità dallo Stato-nazione verso una globalizzazione imperniata sul valore del profitto, in cui emerge la contraddizione tra diritto al consumo e al lavoro. Infine, il docente Unimc ha introdotto il concetto di "dromocrazia", il governo della velocità che impedisce riflessione e valutazione delle conseguenze, generando il pericolo di rischi indeterminati. "La società contemporanea si caratterizza per la capacità di convivere con contraddizioni - ha detto -: riconosciamo i rischi catastrofici ma continuiamo nei comportamenti che li alimentano". In chiusura dibattito su temi quali la responsabilità delle classi dirigenti, l’applicazione del principio di precauzione e il rapporto tra libertà individuale e responsabilità collettiva.