Confronto su come affrontare la crisi

Venerdì, alle 17.30 nella sala polivalente dell’Ircr in piazza Mazzini, si terrà l’incontro sul tema "Affrontare la crisi: spunti e riflessioni sulla situazione economica" promosso dall’associazione culturale "La torre dei valori". "Tematiche così complesse – spiega il presidente Mattia Orioli – non si possono trattare in un unico incontro, ma abbiamo pensato di offrire alcuni spunti, idee, conoscenze, riflessioni o anche semplici esperienze, su come affrontare una crisi, in particolare quella economica". Dopo i saluti del presidente dell’Ircr, Amedeo Gravina, interverranno le prof.sse Antonella Paolini Raffaella Coppier che parleranno de "Gli indicatori macroeconomici nazionali e marchigiani: Riflessioni e prospettive", con Maria Paola Migliorelli, invece, si parlerà del "Periodo di crisi: opportunità o potenziale pericolo? Una riflessione condivisa". Chiuderà Alberto Rossi sul tema "Educazione finanziaria contro le tensioni geopolitiche".