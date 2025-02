Confronto su sicurezza e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale supporta la sicurezza urbana. Il 25 febbraio alla Mozzi Borgetti si terrà un incontro, rivolto a operatori di polizia locale, amministratori pubblici e tecnici del settore, che affronterà temi legati alla videosorveglianza urbana, all’evoluzione delle normative sulla protezione dei dati personali e all’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi di controllo urbano.

Un’occasione fondamentale per approfondire pratiche e strategie per l’adozione di sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle normative europee. Alcuni esperti analizzeranno le implicazioni giuridiche e operative dell’uso dei dispositivi di sorveglianza, con particolare attenzione alle novità introdotte dal regolamento dell’"Ia" nell’Unione europea e alle sfide per la conformità normativa.

Saranno trattati argomenti chiave quali "L’evoluzione normativa e l’impatto sulla gestione della videosorveglianza urbana", "L’intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza e il rischio di sorveglianza massiva", "Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per una gestione trasparente ed efficace dei dati personali" e "Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali dei cittadini".

L’evento è gratuito ma il posto limitato: è consigliabile la prenotazione sul sito della polizia locale.