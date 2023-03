Confronto sui libri letti: il nuovo progetto

A Recanati una nuova iniziativa del polo bibliotecario "Bonacci-Brunamonti" per la promozione della lettura. A partire dal mese di aprile sarà attivo il progetto "Il buongiorno letterario" coordinato dall’avvocato recanatese Carlo Orpianesi. "Dopo l’idea delle proiezioni dei film in mediateca, ecco un nuovo progetto di promozione della lettura nella nostra biblioteca – afferma Rita Soccio, assessora alle Culture –. Leggere è un’attività importante in tutte le fasi della vita che aiuta la socialità, il condividere emozioni e informazioni stimolando interessi e generando benessere psico-fisico. Questa iniziativa, insieme a Nati per leggere rivolto ai più piccoli, è reso possibile grazie ai tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo per il bene di tutta la comunità". L’iniziativa prevede una serie di incontri aperti al pubblico, in cui i partecipanti potranno confrontarsi e discutere su un libro letto. "Quello che avevo in mente era un momento tra lettori che si potessero incontrare e parlare di quello che leggono – dichiara l’avvocato Carlo Orpiani –. Quindi non un corso o qualcosa da frequentare per avere un attestato, ma un’occasione di incontro nei luoghi della biblioteca per parlare di un libro alla volta". Il primo appuntamento è previsto per il primo aprile alle 10.30 alla "Bonacci, Brunamonti". Iscrizioni 071.9740021.