Confronto sui servizi sociali e socio-sanitari,. Ambito 15 al lavoro sui punti unici d’accesso

Migliorare l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari anche attraverso i punti unici di accesso (Pua). È l’obiettivo dell’Ambito territoriale sociale 15, che sta adottando significativi interventi a seguito della legge di bilancio del 2021. La disciplina prevede la promozione e valorizzazione dei Pua, che rappresentano un approccio multi-professionale e integrato ai problemi del cittadino, fungono da interfaccia con la rete dei servizi socio-sanitari e affrontano i bisogni complessi della persona con risposte integrate, per dare risposte efficienti e integrate. "I punti unici di accesso rappresentano una nuova frontiera per i servizi al cittadino", ha commentato Francesca D’Alessandro, vicesindaco di Macerata, che è ente capofila dell’Ats 15. Essenziale sarà la collaborazione stabile e strutturata con il distretto socio-sanitario di Macerata per attuare tali interventi e garantire lo sviluppo delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale nell’ambito del Pnrr. Sono proprio gli interventi oggetto delle progettualità Pnrr, le attività di cui i Pua si occuperanno in collaborazione con i professionisti delle unità valutative multidisciplinari distrettuali. Il punto unico di accesso si trova al distretto sanitario in largo Belvedere Sanzio. Le assistenti sociali dell’Ambito territoriale sociale 15 ricevono su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0733.2574550). Negli altri giorni il servizi è garantito dal personale Ast del distretto.