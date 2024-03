Confronto sul sionismo con il prof Marzano

Un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri "Il conflitto israeliano-palestinese" è in programma per domani alle 17.30 nella sala Sbriccoli della biblioteca didattica di ateneo Casb in piazza Oberdan, 4. Sul tema "Sionismo. Un movimento coloniale?" Arturo Marzano, professore di storia delle istituzioni dell’Asia all’Università di Pisa ed esperto di storia dello Stato di Israele, si confronterà con i docenti UniMc Maria Laura Paniconi, lingua e letteratura araba, e Francesco Bartolini, storia contemporanea. Marzano ha lavorato nella cooperazione internazionale nei Balcani e in Medio Oriente, soprattutto in Israele/Palestina. È autore di volumi e articoli pubblicati in libri collettanei e riviste scientifiche sia in Italia che all’estero. Gli incontri sono organizzati dall’Università e aperti a tutti per approfondire, da più punti di vista, radici storiche, sviluppi e aspetti del conflitto in Medio Oriente.