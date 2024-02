Confronto sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale al centro di un convegno promosso da Rotary Club Civitanova e associazione Veder Crescere con il Dialogo, assieme all’associazione Red Rete Educazione Digitale di Macerata, al Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast di Macerata e con il patrocinio del Comune di Civitanova. Nell’aula magna dell’istituto Da Vinci, si è ripercorsa la storia dell’intelligenza artificiale, dal 1956, data di nascita ufficiale, ad oggi. Andrea Foglia, di Veder Crescere con il Dialogo e referente per la rete Red, ha sottolineato l’importanza di affrontare nella comunità di Civitanova un tema così complesso e di accogliere il contributo di eccellenze in questo campo, come il professor Emanuele Frontoni (nella foto), Andrea Capozucca, docente e divulgatore scientifico e Paolo Nanni, comunicatore dell’Ast Macerata. "Il confronto che si è sviluppato in questo primo convegno sull’Ia – ha detto Foglia – è la dimostrazione di quanto sia fondamentale acquisire le giuste nozioni per poi elaborare le proprie opinioni". Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, ha messo in rilievo l’importanza di affrontare il tema in maniera trasversale e multidisciplinare, ma fidandosi della scienza. Non c’è settore in cui l’Ia non sia già presente: l’industria, lo sport, la salute e il benessere dell’uomo. Per l’amministrazione era presenti il sindaco e il vice, diversi consiglieri comunali, il presidente del Rotary, il dirigente dell’istituto Da Vinci e tanti studenti.