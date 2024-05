Confronto tra candidati, ma Pepa non c’è

La Cna coinvolge direttamente i candidati sindaci nelle città dove si andrà a votare l’8 e il 9 giugno prossimi per alzare l’attenzione sui problemi dei loro associati. Ecco perché ha avviato una serie di incontri-dibattito ponendo precise domande ai pretendenti alla carica di primo cittadino inerenti il sostegno alle imprese, le politiche sovracomunali ed infine le semplificazioni burocratiche. Lo ha fatto ieri mattina anche a Recanati, al Salone del Popolo, anche se al confronto su questi temi non si è presentato Emanuele Pepa, candidato della coalizione di centro destra, che, prima di autosospendersi per partecipare alla campagna elettorale, ha ricoperto la carica di presidente regionale della Confartigianato: temi, quindi, a lui ben noti. Una scelta, quella di Pepa, di non partecipare ai dibattiti pubblici, che ogni volta viene criticata dai suoi diretti concorrenti: Francesco Fiordomo e Antonio Bravi che si ritrovano, quindi, nell’imbarazzante ruolo di antagonisti pur avendo condiviso sino all’altro ieri, pur con ruoli diversi, il primo assessore ai lavori pubblici e l’altro sindaco, la gestione della città. Infatti i due hanno evitato lo scontro limitandosi, durante il confronto, ad alcune diversità di vedute come sull’utilizzo del loggiato comunale, che per Fiordomo dovrebbe essere messo a disposizione delle attività di commercio ed artigianali, mentre Bravi ha ribattuto che il progetto non è realizzabile visto che per il palazzo comunale sono in previsione lavori per 8 milioni di euro per ristrutturazione e consolidamento antisismico che renderà l’immobile per i prossimi anni un cantiere aperto. Quando sono passati all’appello al voto, Bravi ha lodato il suo operato di sindaco: "Dopo tutti questi anni di esperienza, penso che sia naturale credere che io sia il sindaco migliore per Recanati e chi mi vota può andare sul sicuro". Fiordomo ha insistito, invece, nel leitmotiv di questi giorni: "Si poteva fare molto di più in questi anni. Ecco perché votarmi significa avere una garanzia di affidabilità". Bisogna uscire da questi salotti, fatti di luci e di telecamere, per imbattersi in toni più accesi e pungenti. Bravi, nel suo profilo Facebook, commentando l’iniziativa del pomeriggio di ieri, dal titolo "Sport in piazza", organizzata dal suo avversario Fiordomo, non ha esitato a mandare un non tanto velato avvertimento ai partecipanti: "Mi auguro, con molta serenità, che le società sportive siano consapevoli che la loro partecipazione a un evento simile equivale ad una esposizione politica, in particolare se in presenza di minori". Pronta la replica di Fiordomo: "Leggere certe dichiarazioni ci rattrista, soprattutto perché giungono da chi dovrebbe mettere il suo ruolo istituzionale al di sopra della mera propaganda. I cittadini possono e devono partecipare serenamente senza alcun timore di esser etichettati, liberi da condizionamenti e giudizi".