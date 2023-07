Confronto tra imprenditori e assessore Saltamartini, il nuovo piano socio-sanitario delle Marche

Gli imprenditori a colloquio con l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamarti sul nuovo piano socio-sanitario delle Marche. Si parlerà di prevenzione, cure territoriali e servizi ospedalieri per il cittadino, nell’incontro promosso da Confartigianato Imprese in collaborazione con Anap e Ancos. L’appuntamento, aperto a tutti, si terrà a Macerata venerdì alle 17.30 nell’auditorium dell’associazione in piazzale Tambroni. Dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, del presidente interprovinciale Anap Renzo Leonori e di Giorgio Menichelli, segretario generale, seguiranno l’intervento dell’assessore Saltamartini e un dibattito con il pubblico. È possibile partecipare iscrivendosi sul sito www.confartigianatoimprese.org.