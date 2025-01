Congressi comunali di Fdi. In provincia si parte da Mogliano

Inizia la stagione dei congressi comunali di Fratelli d’Italia, una riorganizzazione del partito nei circoli cittadini che si terrà nei vari Comuni italiani dal primo febbraio al 31 marzo. Per la provincia di Macerata il percorso sarà aperto dal circolo comunale di Mogliano, che rinnoverà il suo coordinatore cittadino e il direttivo venerdì 7 febbraio alle 21.30 a Villa Castellani (contrada Acquevive). Il congresso vedrà un’ora circa di dibattito e la successiva votazione che certificherà il riassetto. Le candidature a coordinatore cittadino devono pervenire all’indirizzo mail macerata@fratelli-italia.it almeno sette giorni prima del congresso stesso e devono essere sottoscritte da almeno il 25% degli iscritti. Ogni ulteriore informazione sul funzionamento del congresso è disponibile online sul sito di Fratelli d’Italia (www.fratelli-italia.it/congressi-comunali/). "Con i congressi comunali si apre una stagione di ulteriore radicamento sul territorio del partito, necessario per rilanciarne l’attività e tirare la volata in vista delle elezioni regionali, che certamente vedranno Fratelli d’Italia e il presidente Francesco Acquaroli come protagonisti" conclude il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Macerata Massimo Belvederesi.