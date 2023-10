Congresso della Lega. Fortuna resta alla guida

Veronica Fortuna confermata alla guida della Lega di Civitanova. È l’esito del primo congresso comunale che si è tenuto nella sede di viale Vittorio Veneto, presieduto dal segretario provinciale Luca Buldorini. "Un congresso unitario che per acclamazione ha voluto riconfermarmi piena fiducia" commenta la Fortuna. I sei membri del direttivo eletti sono Sergio Bucosse, Vincenzo Pizzicara, Pietro Pinesi, Andrea Venanzoni, Alessandro Pollastrelli e Matias Gabriel Profili, espressione della Lega Giovani. Approvata all’unanimità la relazione congressuale. "L’obiettivo principale di questa riorganizzazione – aggiunge Fortuna – è attrarre nuovi iscritti qualificati e competenti per rafforzare ulteriormente la posizione del partito nella città, lavorare per il territorio con maggiore slancio, essere punto di riferimento per le categorie, attraverso quel pragmatismo che caratterizza la Lega". Presente anche la neo leghista Manola Gironacci, a cui il passaggio ai salviniani è costato la delega di assessore al turismo, che il sindaco le ha tolto. Assente l’assessore leghista Giuseppe Cognigni, che si è giustificato con ragioni personali.