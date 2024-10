Congresso delle Acli da stamattina alla Domus . San Giuliano

Oggi nella Domus San Giuliano, si celebrerà il 28esimo congresso provinciale delle Acli maceratesi che vedrà protagonisti circa 100 delegati delle strutture di base da tutta la provincia. Un momento in cui la democrazia dell’associazione fa da padrona e in cui il confronto, le idee e le amicizie nate nell’associazione diventano il motore che ispira l’operare di tutto il movimento. Roberta Scoppa spiega: "Con questo congresso volge al termine il mio secondo mandato e il mio percorso come presidente provinciale. Questi 8 anni sono stati segnati da 3 eventi che ci hanno messo alla prova sotto ogni aspetto: il terremoto del 2016, il Covid e l’applicazione degli adempimenti operativi della Riforma del Terzo Settore. I nostri circoli si sono trovati a mettere in campo molte energie e risorse che spesso non avevano e il lavoro di raccordo e tutela è stato molto più duro degli anni passati. Le nuove norme hanno cambiato il modo di fare associazionismo ma mai, né io né i membri della mia presidenza, ci siamo sottratti al nostro compito riscoprendo la bellezza del servizio nella precarietà. In questi 8 anni ho voluto fortemente dar e una stabilità al punto famiglia ed ho lavorato per migliorare i rapporti con l’università e la scuola". L’inizio dei lavori è alle 9,30. Parteciperà anche il vescovo Nazzareno Marconi (nella foto).