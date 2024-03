Congresso di filosofia, i liceali si preparano

La Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi" dell’Università di Macerata apre la strada verso il Congresso mondiale di filosofia, il "World Congress of Philosophy", a 35 studenti liceali. La 25esima edizione di questo incontro globale di filosofi si svolgerà a Roma. La scorsa settimana la Scuola, in collaborazione con la Società filosofica italiana, ha coinvolto ragazzi selezionati da licei di tutta Italia in tre giornate di laboratori ed esercitazioni sotto la guida di docenti ed esperti di filosofia di diversi atenei (Rosella Faraone, Università di Messina; Massimo dell’Utri, Università di Sassari; Francesca Gambetti, Università La Sapienza di Roma; Mario de Caro, Università RomaTre e Adriano Ardovino, Università di Chieti-Pescara).