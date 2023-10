Congresso Italia Viva,. Fabiola Santini presidente provinciale

La matelicese Fabiola Santini è la nuova presidente provinciale di Italia Viva, mentre a livello regionale l’anconetana Fabiola Caprari ha avuto la meglio sul maceratese Antonello De Lucia. Questo quanto emerso nel corso del congresso del partito che ha visto la conferma, a livello nazionale, del segretario Matteo Renzi. "Lo svolgimento del congresso è stato un bellissimo momento di democrazia e partecipazione ci siamo confrontati e rispettati con serietà e collaborazione – ha affermato la neo presidente Santini (nella foto) –, ora ripartiamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. La nostra idea di partito si fonda sulla partecipazione, il coinvolgimento e il coraggio. Uno spazio di confronto aperto, di crescita e di supporto ai cittadini dove ci sia sempre la possibilità di esporre la propria idea in modo democratico e costruttivo, dove le sensibilità di ogni singolo iscritto possano essere prese in considerazione e messe a fattor comune. L’idea di un partito al plurale che possa essere un motore essenziale per il nostro territorio e che sappia dialogare con tutti gli attori economici, sociali e politici. Vorrei ringraziare per il lavoro svolto i coordinatori uscenti Antonello De Lucia e Teresa Lambertucci che hanno guidato il partito dalla nascita fino ad ora. Complimenti alla civitanovese Natalia Conestà che coordinerà il partito di Italia Viva Esteri Africa-Asia-Oceania".