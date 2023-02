Congresso Pd, il Maceratese premia Stefano Bonaccini

di Francesco Rossetti

Anche il Maceratese premia Stefano Bonaccini al congresso del Partito democratico. Su un totale di 616 votanti, la mozione del governatore emiliano romagnolo ha incassato la fiducia di 329 iscritti (53,41%) contro i 246 voti di Elly Schlein (39,94%), i 31 di Gianni Cuperlo (5,03%) e i 10 di Paola De Micheli (1,62%). Vittoria di Bonaccini anche a Macerata dove per l’occasione l’assemblea dei soci, presieduta da Gianluca Rita, ha riconfermato Ninfa Contigiani alla guida del circolo cittadino. Il segretario sarà affiancato dal direttivo composto da Andrea Bertini, Riccardo Carota, Loris Crucianelli, Tommaso Domizi, Silvano Fazi, Elia Fermanelli, Marina Lombardello, Primo Mascitti, Zeno Meriggi, Paola Ottaviani, Maurizio Romoli, Alessia Scoccianti, Paolo Serafini, Katia Soldini, Aldo Tiburzi, Valentina Ugolinelli. Nel capoluogo di provincia, Bonaccini ha convinto 62 votanti su un totale di 87 iscritti. Ventuno i voti per la Schlein, 3 a Cuperlo e 0 alla De Micheli. A sorpresa, Civitanova ha visto un trionfo di Elly Schlein, che si è aggiudicata il favore di 31 su 60 votanti accorsi nella sede di via Mameli. La vicepresidente dell’Emilia Romagna era sostenuta dall’ex presidente di Provincia Giulio Silenzi e dal militante Augusto Ciuffetti, che ha discusso la sua mozione. A Bonaccini, che nella città costiera trovava l’appoggio del capogruppo dem Francescco Micucci sono andati 16 voti, mentre Gianni Cuperlo, appoggiato dall’avvocato Alessandro Vallesi, ha guadagnato il sì di otto dem civitanovesi. Nessuno tra gli esponenti di spicco del partito si è invece speso per la proposta della De Micheli e alla fine i suoi voti sono stati cinque. Piccole vittorie per la Schlein si sono registrate anche a Camerino, con 23 voti contro i dieci di Bonaccini e a San Severino, dove la candidata si è aggiudicata otto voti a dispetto dei tre del suo sfidante (Bonaccini, ndr). In tutti gli altri circoli, il trionfo del presidente dell’Emilia è stato evidente. A Tolentino, Bonaccini avanti sulla Schlein 36 a 18, a Recanati 27 a 5, Potenza Picena 26 a 21, 16 a 14 a Corridonia, 17 a 15 a Urbisaglia, 10 a 9 a Porto Recanati. Ora l’appuntamento è con le primarie del 26 febbraio, dove a sfidarsi saranno proprio Schlein e Bonaccini, essendo stati i due candidati più votati in tutti i circoli dello Stivale.