Congresso provinciale di Fratelli d’Italia:: "Sostegno a Belvederesi"

Congresso provinciale di Fratelli d’Italia, domenica iscritti chiamati ad eleggere il nuovo presidente. Le votazioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 nella Domus San Giuliano di Macerata. Il civitanovese Massimo Belvederesi, presidente uscente, si ricandida per il bis. La mattina sarà lasciato spazio al dibattito, per illustrare gli obiettivi e le attività che attenderanno il coordinamento e consentire ai ventisei circoli provinciali di dar voce al territorio. "Da Civitanova siamo pronti a fare la nostra parte e con 409 iscritti sosterremo Belvederesi" spiegano Igor Pettinelli, responsabile del partito a Civitanova, e Roberto Pantella, capogruppo di FdI in consiglio comunale.