"Conosciuto per lavoro, ora mi tormenta"

Lei propone pacchetti vacanze e, per questo, conosce su Facebook un uomo. Iniziano una frequentazione ma, alla fine, lei lo denuncia per stalking: telefonate e messaggi avrebbero messo in difficoltà la donna, una 50enne che vive in provincia. Per questi episodi nei confronti di un uomo, anche lui sulla cinquantina residente sempre in zona, è scattato il divieto di avvicinamento. Ma lui nega tutto.

La vicenda era iniziata alla fine del 2023 quando la 50enne aveva contattato sul social network Facebook un uomo, proponendogli di entrare in un sistema di vendita piramidale, in questo caso con la promessa di vacanze di lusso a prezzi convenienti. Così i due si erano dati appuntamento a Civitanova, si erano conosciuti e avevano cominciato a sentirsi e poi anche a frequentarsi in maniera amichevole. Essendo entambi sposati, anche le rispettive famiglie erano state coinvolte e il legame era andato avanti per diverso tempo. A un certo punto, però, ci sarebbero state delle effusioni tra i due, che in qualche modo avrebbero creato alcune tensioni tra la 50enne e il marito.

A quel punto, secondo l’accusa, la donna avrebbe iniziato a ricevere telefonate e messaggi continui dall’amico. Così era partita una prima segnalazione dopo la quale l’uomo, a maggio scorso, aveva ricevuto l’ammonimento del questore. Ma in seguito a questo la situazione sarebbe addirittura peggiorata. Chiamate, messaggi e gli stati pubblicati su Whatsapp dall’uomo avrebbero provocato nella donna una situazione di disagio e di forte stress, ritenendo che alcune immagini sui social fossero allusioni indirizzate alla situazione con lei. Così alla fine di agosto lei lo ha denunciato per stalking, e nei confronti dell’uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

L’altro ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Battilà, ha negato tutte le accuse. In tribunale il 50enne ha assicurato che l’unico motivo per cui voleva continuare a vedere la donna era legato al lavoro, e ha ribadito di non avere alcuna intenzione di avere una relazione con lei.

Le indagini proseguiranno per ricostruire la vicenda.

Chiara Marinelli