Consacrazione dal Papa per monsignor Ravelli

C’era anche Papa Francesco, sabato pomeriggio nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano a presenziare all’ordinazione episcopale, celebrata dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità di monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, ad Arcivescovo titolare di Recanati. Come si ricorderà a fine aprile Papa Francesco gli aveva conferito il titolo personale di Arcivescovo della vecchia Diocesi di Recanati. Monsignor Ravelli è stato ordinato presbitero per l’Associazione clericale pubblica Sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, dal 2013 è capo ufficio dell’Elemosineria Apostolica e dal 2006 cerimoniere pontificio. "Abbiamo partecipato all’ordinazione a Arcivescovo titolare di Recanati di Mons. Diego Giovanni Ravelli alla presenza di Sua Santità Papa Francesco che nella bolla pontificia di nomina cita alcuni versi de L’infinito di Giacomo Leopardi – fa sapere il sindaco Bravi – In attesa di poter incontrare Monsignor Ravelli abbiamo avuto l’opportunità di un breve, ma cordiale colloquio".