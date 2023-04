Consalvi: ampliamento discarica, subito le osservazioni del Comune

Con una interpellanza e la proposta dell’adozione d’un articolato ordine del giorno nella prossima riunione del Consiglio comunale, Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli" (minoranza), è intervenuto sull’ulteriore ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia. "Ho posto una serie di quesiti – ha spiegato –: per quale arco temporale è previsto l’ampliamento? Con che tipo d’indennizzo? Con quali garanzie?". Consalvi ha poi rilevato che "l’ampliamento presuppone un nuovo progetto, una valutazione d’impatto ambientale (Via), un’autorizzazione integrata ambientale (Aia) e una Conferenza dei servizi. In questa fase, il Comune farà le relative osservazioni per scongiurare l’ampliamento? Se non verranno accolte, è disponibile a ricorrere in via amministrativa? Nel frattempo il Cosmari dovrà conferire i rifiuti fuori provincia: quale sarà l’aggravio per l’ente?". Nell’ordine del giorno, tra l’altro, Consalvi sollecità "un’iniziativa politica forte e unitaria, che coinvolga il Consiglio comunale e le associazioni presenti sul territorio. Chiedo all’amministrazione comunale di operare per il superamento della situazione di stasi".

Gianfilippo Centanni