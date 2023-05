Consalvi: "Discarica, dal sindaco solo risposte evasive e lacunose"

Per Raffaele Consalvi capogruppo consiliare di "Uniti per Cingoli", la delusione per le risultanze della lunga discussione, in consiglio comunale, sui due argomenti da lui proposti (discarica di Fosso Mabiglia: mozione e interpellanza) ha avuto un riscontro fisionomico. "La rappresentazione evidente di come sia andata la riunione – spiega Consalvi – si leggeva sulle facce dei numerosi abitanti della zona di Botontano in cui è in prolungata attività l’impianto: sguardi rassegnati, più che arrabbiati. E non poteva essere diversamente". Comunque la mozione è stata approvata. "Si è trovata la mediazione – precisa Consalvi – emendando il mio documento votato all’unanimità, sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Ma riguardo alla mia interpellanza sulla situazione della discarica, le risposte del sindaco sono state lacunose, evasive, insoddisfacenti. Ora non è dato sapere quale sarà l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, quando verranno richieste le nuove autorizzazioni per l’ampliamento della discarica. Non c’è una posizione chiara e riconoscibile, si preferisce aspettare gli eventi e navigare a vista. Ho sottolineato che gli abitanti della zona hanno già dato: non è possibile, per colpa di una classe politica provinciale che non ha il coraggio di scegliere dopo nove anni il nuovo sito, far ricadere il tutto sugli abitanti del luogo in cui si svalutano case, terreni, attività economiche, mentre il Comune incassa i mega indennizzi". Consalvi fa pure un riferimento a un altro punto discusso in Consiglio: "Il rendiconto finanziario del 2022, chiuso con un avanzo di amministrazione di ben 5,4 milioni di euro (incassati e non spesi nell’anno precedente). Questa incapacità di spesa e di programmazione, si scontra con una città in declino: calano gli abitanti, diminuiscono le attività produttive e commerciali".

Gianfilippo Centanni