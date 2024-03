Consalvi: "Tante risorse, ma qui solo ordinaria amministrazione"

Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli" all’opposizione in Consiglio comunale nel quinquennio che sta scadendo, ha deciso ("malgrado tante sollecitazioni") di non ricandidarsi. E si congeda con una serie di riflessioni. "Se a fianco del sindaco – spiega Consalvi – non ci sono una squadra, un programma, una visione, una cultura di governo, si rischia di correr dietro all’ordinaria amministrazione, com’è avvenuto a Cingoli negli ultimi 10-15 anni, con un’aggravante: Cingoli, non per merito di chi governa ora, ha potuto beneficiare di finanziamenti aggiuntivi solo sulla spesa corrente, negli ultimi dieci anni, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: 5 dall’Ato 3 da ristoro per il Lago, 7,5 milioni d’indennizzo per la discarica provinciale, quasi 7 milioni di rate-mutui non pagate ma rinviate ai figli e nipoti essendo Cingoli nel cratere sismico". Quanto ai finanziamenti per gli investimenti "il Comune poteva e può contare su una massa di denaro irripetibile: non ci si può limitare alla mediocrità nel fare qualche selciato o marciapiede, che va bene, ma le priorità sono altre. Impietosi i dati economici. Popolazione: 10.500 abitanti nel 2013, 9.450 nel 2023. Su 25 ragazze/i che si laureano, dopo un anno di ne restano 3 a Cingoli. Nel centro storico, tanti i negozi chiusi. Tessuto produttivo sempre più in crisi: 1.650 partite Iva nel 2010, 1.120 a gennaio 2024". Per Consalvi, Cingoli "è isolata, conta ben poco nel contesto provinciale. Basti pensare alla telenovela del Polo scolastico finanziato ma, dopo 7 anni siamo ancora alla definizione del progetto esecutivo e, di questo passo, non vedrà mai la luce. Discarica di Botontano: di proroga in proroga ancora non si è riusciti a individuare un nuiovo sito. Risorsa idrica: Cingoli dispone di un approvvigionamento tra i più grandi della regione, ma col rischio concreto che questo bene primario finisca in mano ai privati".

g. cen.