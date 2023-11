Consalvi: "Tre luoghi che devono tornare presto ai cingolani"

Secondo il consigliere comunale Raffaele Consalvi (capogruppo in minoranza di "Uniti per Cingoli") nel territorio ci sono luoghi "cari ai cingolani, ma sempre più difficili da fruire": lo ha rilevato nell’interpellanza presentata per essere discussa nella prossima seduta del parlamento cittadino. Tre, per Consalvi, sono i "luoghi riferiti a una questione che da un po’ di tempo sta appassionando l’opinione pubblica: la strada di Montenero, Le cascatelle, il Ponte romano o dell’Intagliata". La strada di Montenero "era un percorso abituale per i cercatori di funghi – ricorda Consalvi – ma di fatto da alcuni anni è vietato il transito in auto e diverse persone, passando, sono state contravvenzionate. Il sito però potrebbe essere fruibile tramite un intelligente Piano di gestione dell’Unione montana di San Severino". "Le Cascatelle – precisa Consalvi – lungo il Musone, sono da sempre il mare dei cingolani. Da qualche tempo il privato ha recintato l’area circostante e posto transenne che limitano di fatto l’accesso a questo piccolo paradiso". Il Ponte romano o dell’Intagliata "è in uno stato di abbandono". Consalvi "intende sapere se l’Amministrazione comunale intende lasciare la situazione così com’è, o attivarsi per rendere fruibili i luoghi".

Gianfilippo Centanni