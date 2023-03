Consegna dei passaporti, apertura straordinaria dello sportello in questura

Apertura straordinaria per la consegna dei passaporti, sabato primo aprile, dello sportello della questura. Nei giorni scorsi sono state acquisite numerose istanze per il rilascio del documento. Per questo si è decisa una apertura extra, sabato dalle 8 alle 14, solo per la consegna dei passaporti per i quali è stata presentata richiesta entro il 21 marzo compreso. Si potrà andare senza appuntamento, anche per conto di altri purché muniti di delega. Sabato 15 aprile poi altro open day per la consegna dei documenti necessari al rilascio del passaporto: dalle 8 alle 14 per gli utenti il cui cognome è compreso tra la lettera A e la lettera M, dalle 14 alle 20 per gli utenti il cui cognome è compreso tra la lettera N e la lettera Z.