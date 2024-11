Consegna dei pasti saltata: "Solo un disguido, non riaccadrà"

"Nessun disservizio, si è trattato solo di un disguido" precisano l’amministrazione comunale di Recanati e la Croce Gialla sul fatto che domenica scorsa cinque cittadini fragili non hanno ricevuto il consueto pasto caldo attraverso il servizio del social food. "Pur trattandosi di un inconveniente spiacevole – spiega l’assessore Emanuela Pergolesi (foto) –, dispiace per il disguido accaduto. Comprendo il disappunto degli utenti coinvolti, ma l’imprevisto non intacca la nostra fiducia nel lavoro dei volontari". I pasti, regolarmente preparati dalla Fondazione Ircer, erano pronti, ma "a causa della cancellazione involontaria dell’ordine di servizio, spiega la presidentessa della Croce Gialla, Elisabetta Bernacchini, che domenica non era in servizio per un lutto familiare, il volontario incaricato ha erroneamente ritenuto che il trasporto non fosse necessario". Bernacchini esprime le scuse della Croce Gialla e del Comune ai diretti interessati. Per evitare che simili disguidi si ripetano, sono già state adottate le misure correttive: "Da ora, sarà predisposto un elenco dei numeri di telefono dei volontari disponibili in modo che, in caso di ritardi o malintesi, gli utenti possano contattare un referente per ricevere tempestivamente assistenza".