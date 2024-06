Consegnata la Tac. Ora manca il collaudo

È arrivata ieri la nuova Tac all’ospedale di comunità Santa Lucia di Recanati. Lo aveva annunciato l’assessore regionale Filippo Saltamartini, alcuni giorni fa in occasione dell’inaugurazione del punto salute, altro nuovo servizio per accelerare esami diagnostici istituito nella la struttura recanatese. Saltamartini non manca di ricordare che finalmente s’investe a Recanati, cosa che non avveniva "da 20 anni. I tempi di esecuzione sono stati addirittura anticipati e si procede alacremente per garantire all’ospedale di Recanati il potenziamento previsto dal piano socio sanitario regionale. Dopo il punto salute e la nuova Tac, a breve Recanati avrà anche la casa di comunità".

Sono stati completati i lavori tecnici di adeguamento dei locali ed entro oggi la Tac sarà posizionata nella radiologia, in attesa del collaudo che sarà completato entro la terza settimana di giugno. "Abbiamo mantenuto fede alle promesse fatte a suo tempo ai cittadini di Recanati sul potenziamento dei servizi sanitari – dichiara il direttore generale Marco Ricci – e oggi possiamo garantire che a breve la Tac sarà a disposizione della struttura e delle necessità di salute degli utenti". Naturalmente viva soddisfazione viene espressa dal Comitato cittadino pro ospedale perché la moderna apparecchiatura, con l’aggiunta del punto salute, rafforza il servizio del punto di primo intervento per il quale il comitato lotta dal 2016, e per il quale Saltamartini ha promesso che sarà dotato di personale medico dedicato. L’assessore ha anche sottolineato che l’altro progetto previsto dal nuovo piano sanitario a favore di Recanati sarà l’ampliamento dei posti letto del reparto di cure intermedie con personale medico ospedaliero, e non con i medici di famiglia, così da farlo funzionare come una piccola lungodegenza per alleggerire i ricoveri dei post acuti, ospiti in maniera non appropriata negli ospedali di Civitanova e Macerata.

Asterio Tubaldi