Consegnate le offerte di Mummuiola alla famiglia della piccola Ernisa

Tanta gente e tanta commozione ieri nella chiesa parrocchiale della frazione Villa Strada di Cingoli. Durante la celebrazioni la comunità di Mummuiola, la borgata vicina al tempio, ha offerto alla famiglia della piccola Ernisa la raccolta delle donazioni ottenute dall’iniziativa legata al presepe artistico. Le offerte di chi ha visitato l’opera realizzata da Alberto Grasselli al pianterreno della propria abitazione sono state donate alla famiglia della bimba.

L’amicizia di Grasselli col sacerdote lauretano don Paolo Volpe - che si sta impegnando per sollecitare sostegni a favore dei genitori albanesi di Ernisa, la bimba di dieci mesi ricoverata dalla nascita in terapia intensiva al Salesi di Ancona per una forma molto grave di fibrosi cistica - ha coinvolto la comunità di Mummuiola: neanche duecento gli abitanti, moltiplicata per cifre superiori la loro generosità. Esemplari per la spontaneità, i residenti si sono totalmente mobilitati, ottenendo consensi da autorità, commercianti e aziende del luogo. E la conclusione ha avuto momenti di spontanea e festosa spiritualità: don Paolo infatti ha ringraziato tutti da parte dei familiari della bimba, che nella quotidianità si trovano ad affrontare diversi problemi, adesso in parte alleviati anche dalla solidarietà di Mummuiola.

Gianfilippo Centanni