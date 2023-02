"Consegnati 991 buoni a oltre 400 famiglie"

Sono 442 le famiglie che in questi giorni hanno ricevuto i voucher family da 182 euro, da parte dell’Ufficio Servizi sociali del comune di Civitanova. In tutto sono stati consegnati 991 buoni, corrispondenti al numero dei figli, per un totale di 180.837,00 euro. L’iniziativa, nata prima del Covid per sostenere in modo concreto le famiglie in difficoltà con più figli a carico tra gli 0 e i 26 anni, rientra nell’ambito del progetto "Città con l’infanzia" Assessorato ai Servizi sociali. "In un momento di grande difficoltà per le famiglie – ha detto Barbara Capponi, assessore ai Servizi Sociali –, proseguiamo stando loro accanto anche con questo sostegno, spendibile per acquistare diverse categorie merceologiche utili e utilizzabile in punti vendita differenziati e localizzati in città, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti i beneficiari".