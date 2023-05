Consegnati gli attestati finali ai volontari del Servizio civile

Consegnati a 87 operatori volontari del Servizio civile gli attestati di partecipazione ai progetti svolti nell’ultimo anno. Dei progetti a cui gli operatori hanno preso parte, sette hanno riguardato progetti di servizio civile Universale, ossia Giovaniattivi, Next Step, Percorsi Diversi, Sos Anziani, Un amico a colori e Un nido accogliente oltre che l’Ufficio cultura, mentre due riguardavano il servizio civile Digitale, Social Digit.All e Civic Social Digit.All. L’altroieri, per il saluto finale alla Mozzi Borgetti, gli operatori volontari si sono confrontati e hanno raccontato la loro esperienza alla presenza del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro e degli assessori alle Politiche Giovanili Marco Caldarelli e alla Cultura Katiuscia Cassetta, che hanno sottolineato l’importanza del servizio per l’ente pubblico. Da oggi partono, per altri progetti del servizio civile, 83 nuovi volontari.