Consegnato ai ragazzi di ProssimaMente il ricavato dell'agenda della Linotype

Tolentino, 22 gennaio 2025 - Consegnati all’associazione ProssimaMente i proventi raccolti grazie alla strenna natalizia promossa e realizzata dalla Tipografia Linotype di Tolentino con la collaborazione della Pro Loco Tct e col patrocinio del Comune. Dal 2016 l’azienda realizza gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali. E per il Natale da poco trascorso è stata realizzata l’agenda “Tolentino 360”. Gli introiti sono destinati a sostenere attività e laboratori dell’associazione ProssimaMente: 1000 euro per il Campus Rotary – che si svolgerà dal 25 al 31 maggio all’Holiday di Porto Sant’Elpidio, a cui andranno a sommarsi altri 750 euro raccolti con il Gran Galà della Befana. “Per noi è tantissimo – spiega la presidente Laura Ferrari -, ci autofinanziamo, non abbiamo fondi pubblici”. Alla cerimonia, sabato scorso, hanno partecipato anche l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, il presidente della Pro Loco Edoardo Mattioli, la segretaria del Campus Rotary regionale disabili Iole Rosini e Gionata Del Pupo della Linotype. Molte le aziende e gli sponsor che hanno aderito acquistando la strenna che sarà regalata ai propri clienti: Ales Pelletterie, Arredotenda, Brandi Costruzioni, Cartoleria Filelfo, DoppioZero Pizzeria, Edil Scavi, Elettro Project, Ezio Il Salumiere, Terra Coeli, Sabe, Alimentari Fioretti, Happy Dent Studio Dentistico, FAvola Beauty Lab, La Cornice, Idrotek, Green Room Pub, Gienne Antincendio, Pizzeria Piccolo Mondo, Multiradio, Piccolo Mondo Pizzeria, L’Oste e il Birraio. Le iniziative di solidarietà della Tipografia Linotype sono iniziate con un calendario il cui ricavato fu destinato all’Avis di Tolentino (3440 euro), nel 2018 i proventi andarono al Parco della Rinascita (2200 euro). Nel 2020 fu l’anno della t-shirt con l’incasso destinato al Centro Alzheimer della casa di riposo (2080 euro), nel 2022 è stata realizzata la pallina di Natale e l’anno scorso il puzzle per l’acquisto dei defibrillatori al CentroArancia e al Centro sociale per anziani Santa Teresa. Per il 2024 è stata realizzata l’agenda “Tolentino 360”, che ogni mese presenta un luogo di interesse storico artistico della città; il qr code riporta a un video speciale #latuabellezza realizzato da un giovane, Alessandro Corvatta, sul territorio tolentinate. Quindi è anche un mezzo di promozione turistica.