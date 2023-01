Consegne lente: meno auto immatricolate

di Lorenzo Monachesi Ci sono state nella provincia meno immatricolazioni di autovetture nel 2022 rispetto ai due anni precedenti, tuttavia per i concessionari non c’è stato un calo nella domanda. "L’anno - spiega Ernesto Cascioli dell’omonimo gruppo che ha sedi in Marche e Abruzzo - si è effettivamente chiuso con meno auto immatricolate perché c’è stata una minore disponibilità di prodotto. A causa della guerra, per esempio, c’è stata difficoltà di approvvigionamento di alcune componenti fatte in Ucraina come parti meccaniche, bulloni, cablaggi e componenti metallici". Su questo tema interviene anche Elisa Mosca, amministratrice della Mosca Auto srl concessionaria ufficiale Suzuki per le provincie di Macerata, Ancona e Fermo. "L’indisponibilità di mezzi e i lunghi tempi di consegna hanno contribuito a spostare la domanda sull’usato perché subito a disposizione". Il 2023 dovrebbe presentarsi migliore nei numeri di quello appena andato in archivio. "È quanto penso. I dati rilevati dall’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) - osserva Cascioli - tengono conto delle auto immatricolate ma non di quelle vendute, che magari saranno consegnate in questi mesi". C’è quindi ottimismo per il futuro. "Si prevede un anno di ripresa, possiamo ipotizzare - dice Mosca - che il momento più difficile sia stato superato....