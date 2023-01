Consegne passaporti, appuntamenti anticipati in ordine alfabetico

Appuntamenti in ordine alfabetico in questura e al commissariato, per chi abbia motivi di urgenza per il rilascio del passaporto. Chi ha già fissato un appuntamento online per i prossimi mesi, può anticipare la presentazione allo sportello per consegnare la documentazione, con questi orari: alla questura sabato dalle 9 alle 14 potranno presentarsi i cittadini il cui cognome è tra le lettere A e E, dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra F e M. Sabato 21 dalle 9 alle 14 potranno presentarsi i cittadini il cui cognome è tra le lettere N e Q, dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra R e Z. Al commissariato invece sabato prossimo dalle 9 alle 14 potranno andare i cittadini con il cognome tra A e L, dalle 14 alle 19 i cittadini il cui cognome è compreso tra M e Z.