Consigli degli specialisti contro l’uso eccessivo degli antibiotici

In occasione della campagna mondiale per la consapevolezza sulla resistenza agli antibiotici, domani, dalle 9 alle 12, l’Ast di Macerata allestirà punti informativi nelle hall degli ospedali di Civitanova, Macerata, Camerino e San Severino. In questi info point saranno presenti i componenti del gruppo operativo ospedaliero del Comitato controllo delle infezioni, composto da dirigenti medici di Medicina Interna, coordinatori infermieristici delle direzioni mediche e farmacisti ospedalieri, che forniranno informazioni sull’uso eccessivo o improprio delle terapie antibiotiche. Secondo i dati del ministero della Salute, questo abuso ha determinato un numero annuo stimato di decessi passato dai 30.730 nel 2016 ai 38.710 nel 2019, con una lieve diminuzione solo nel 2020 (35.813 decessi), anno d’inizio della pandemia da Covid-19. L’impatto della resistenza agli antibiotici, inoltre, include anche ricoveri prolungati, ritardi nella somministrazione di terapie o nell’effettuazione di interventi, aumento delle infezioni post chirurgiche eo post - chemioterapia. Un recente sondaggio della Commissione europea certifica che la popolazione dell’Unione ha una scarsa conoscenza del fenomeno. In particolare, meno della metà degli intervistati (43%) sa che gli antibiotici sono inefficaci contro i virus (percentuale che scende al 28% negli italiani) e, per quanto concerne il settore veterinario, meno del 40% degli intervistati sa che l’impiego degli antibiotici per la crescita degli animali è proibito nell’Unione europea dal 2006. Da qui, sottolinea l’Ast, "la necessità di investire nell’empowerment (consapevolezza) dei cittadini", sul fatto che un uso improprio degli antibiotici, sia negli uomini che negli animali, provoca danni sulla salute, evidenziando che per una corretta terapia delle infezioni bisogna affidarsi ai medici.