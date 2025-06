"Consigli di quartiere da riformare. Ora sono il megafono della giunta"

"I consigli di quartiere sono stati usati come megafono della giunta, i membri vanno nominati con elezione diretta e le aree di rappresentanza devo essere più limitate". Il consigliere comunale del Partito Democratico, Andrea Perticarari, presenta una mozione, firmata da tutta la minoranza, per "far eleggere ai cittadini i consiglieri, così che si sleghino dalla politica e rappresentino maggiormente la cittadinanza". Perticarari rileva che "per come sono pensati, i consigli di quartiere non hanno funzionato né si sono rilevati strumenti utili di impulso all’amministrazione ma anzi, data la loro natura politica, tutti i consigli di quartiere rispondono esclusivamente al politico di maggioranza di turno, ribaltando così il loro modus operandi. Da strumento dal basso verso l’alto, sono stati negli anni usati dalla giunta come megafono propagandistico". A dirlo, riporta Perticarari, "sono gli stessi membri che si sono dimessi o che, vista la faziosità dei consigli, si sentono inutili per la città". La mozione del consigliere ha come obiettivi "far sì che i consiglieri di quartiere vengono nominati tramite elezione diretta. Le aree in cui la città è divisa poi devono essere più limitate, e ne vanno create altre perché i consigli siano efficienti. Un residente di via dei Velini – conclude il consigliere del Pd – non conosce né si interessa alle problematiche del centro storico".