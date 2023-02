Consigli di quartiere e contrada, Massi coordinatore

Stefano Massi è stato eletto coordinatore dei consigli di quartiere e contrada, con vice coordinatore Marco Taddei, mentre Marco Mancini è stato eletto rappresentante dei consigli di quartieri e di contrada in seno al Consiglio comunale. Nei giorni scorsi, infatti, all’auditorium della Biblioteca Filelfica si è riunito il coordinamento dei comitati di quartiere e contrada, ai sensi del vigente regolamento per la partecipazione democratica, per l’elezione di queste figure. Alla riunione hanno partecipato presidenti e vice presidenti dei comitati. Il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi augura a tutti e tre buon lavoro. "Siamo sicuri – ha detto – che sapranno adoperarsi favorendo l’interazione tra tutti i consigli di quartiere e di contrada e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di una collaborazione costruttiva e nell’interesse di tutta la comunità, auspicando di poter rispondere a tutte le istanze dei diversi comitati".