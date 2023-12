Consigli di quartiere, i coordinatori incontrano il sindaco

Si è riunita la prima Consulta dei coordinatori dei Consigli di quartiere, convocata dal sindaco Sandro Parcaroli, durante la quale sono state discusse le proposte organizzative della segreteria generale per il funzionamento dei Consigli stessi. I sei coordinatori sono Fabrizio Gentili (Pace, Corso Cairoli, Santa Lucia, Rione Vergini, Rione Marche), Alberto Binanti (centro, via Mameli, Corso Cavour, via dei Velini), Ennio Tamagnini (via Roma, Santa Croce, San Francesco, Collevario), Marco Foglia (Villa Potenza), Stefania Pisello (Sforzacosta), Sofia Blarasin (Piediripa). Presenti all’incontro anche l’assessorei Paolo Renna e il consigliere Andrea Blarasin. "I coordinatori, insieme al rispettivo Consiglio di quartiere, saranno delle "sentinelle" del territorio con le quali, siamo certi, ci sarà sempre uno scambio reciproco", ha detto Parcaroli.