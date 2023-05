"Consigli di quartiere: riaperti i termini per le candidature Hanno preso a schiaffi le regole"

Consigli di quartiere, "riaperti i termini dopo che si sono presentate 19 persone. Prendono a schiaffi le regole minime di decenza istituzionale". La protesta viene da Alberto Cicarè, consigliere d’opposizione (Strada Comune – Potere al popolo). "Sembra una cosa di poco conto, ma per me è gravissima e segnala il disprezzo beffardo per tutti i cittadini che ancora credono nel diritto, nelle cose giuste, nelle istituzioni che dovrebbero garantirli". Cos’è accaduto? " A novembre 2021, la Lega presenta e fa approvare in Consiglio una proposta per istituire i consigli di quartiere – spiega Cicarè -, composti da 15 membri, di cui 12 nominati dal Consiglio comunale (8 dalla maggioranza, 4 dalla minoranza) e 3 estratti a sorte tra tutti i cittadini dei singoli quartieri. Notare la democraticità di questo meccanismo, in cui i rappresentanti dei quartieri sono nominati non dai cittadini di quei quartieri, ma dal Consiglio, mantenendone i rapporti di forza". Dopo un anno e mezzo, "in cui non si muove una paglia – prosegue -, a marzo 2023 si accorgono che non hanno gli strumenti per fare l’estrazione a sorte dei 3 consiglieri non designati, quindi i consigli di quartiere non possono partire. Allora, fanno approvare una modifica al regolamento, con la quale si dice che i consigli sono composti da 12 componenti designati, a cui si aggiungono fino a tre consiglieri integrati. Questi eventuali 3 devono rispondere a un avviso pubblico, e solo nel caso in cui le candidature siano superiori a 3 si fa una estrazione a sorte". Arriviamo all’11 aprile, quando "esce l’avviso pubblico con scadenza 30 aprile. Si presentano in 19 e si deve fare l’estrazione a sorte solo per due quartieri". Ma, fa notare Cicarè, "esce questa determina del segretario generale del Comune, Francesco Massi Gentiloni Silveri, che dispone la riapertura dei termini per presentare le candidature, prendendo “atto delle indicazioni ricevute dall’amministrazione comunale e dal presidente del Consiglio per garantire la maggiore evidenza pubblica e al fine di dare l’opportunità a ulteriori cittadini interessati di proporre la propria candidatura“. Eppure – incalza Cicarè - questi 3 consiglieri integrati sono eventuali, come da modifica al regolamento da loro proposta e approvata". Il consigliere prosegue commentando che è "come se in un concorso pubblico o in una gara di appalto si riaprissero i termini per la presentazione delle domande, dopo la scadenza e visti i candidati. E hanno la sfrontatezza di giustificarlo con esigenze di maggiore trasparenza. Stupide quelle persone che si sono affrettate a presentare in tempo la domanda". "Questi sono i consigli di quartiere, roba loro, un giocattolo per controllare il territorio. E però il tema è che fanno così con tutto quello che capita loro sotto, perché sono questo: arroganza e dilettantismo. Poi la stoccata al segretario generale, "dovrebbe garantire il rispetto delle regole", ma "si presta a questi giochetti e non tiene la schiena dritta di fronte alle richieste dell’amministrazione e di una maggioranza politica. Mandarli via, il prima possibile, è l’imperativo".