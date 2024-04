Consigli e giunta: i record negativi

Dopo la sentenza Gironacci nessuna giunta è stata più convocata a Palazzo Sforza e l’assessore - reintegrata dal Tar il 21 marzo - non ha ancora potuto partecipare a una riunione, contesto da cui manca da fine settembre 2023, da quando il sindaco l’aveva destituita dal suo ruolo con un decreto poi impugnato in tribunale e cancellato dai giudici.

L’ultima assemblea della giunta c’è stata il 19 marzo e sono già passati quindici giorni con l’organo esecutivo del Comune rimasto nel frattempo in silenzio, come peraltro quello legislativo, ovvero il consiglio comunale che - fatta eccezione per le giornate della Memoria e del Ricordo - non si è mai riunito nel 2024 in seduta deliberante. Soltanto tra il dicembre e il gennaio scorsi la giunta aveva toccato le due settimane di ‘vacanza’, galeotto il Capodanno (28 dicembre 2023 - 12 gennaio 2024) un record negativo che è già stato eguagliato e sarà superato. Vero che in mezzo ci sono state le festività di Pasqua, ma negli anni scorsi mai si erano lasciati trascorrere troppi giorni tra una seduta di giunta e l’altra. Nel frattempo Manola Gironacci, dopo la sentenza con cui il Tar ha bocciato il decreto del sindaco "per difetto di motivazione", si è ripresa le stigmate di assessore e ogni giorno si presenta in Municipio per fare il suo lavoro. Ma, non è un mistero che con il sindaco i rapporti in questo momento siano piuttosto freddini e che la sua presenza sia vista come un problema politico, e del resto Fabrizio Ciarapica nella istruttoria depositata al Tar aveva motivato con una sorta di manuale Cencelli la scelta di liberarsene.

Così come non è un mistero che la poltrona lasciata libera sarebbe stata utilizzata per accontentare appetiti di forze della maggioranza che sgomitano per sistemare propri adepti. Ma, ai box non c’è solo la giunta. Pure il consiglio comunale non si è mai riunito in sessione deliberante del 2024 e anche questo è un record negativo, con l’aula rimasta vuota nei primi tre mesi dell’anno, fatta eccezione per le convocazioni legate alla celebrazione della giornata della Memoria (Olocausto) il 29 gennaio e della giornata del Ricordo (Foibe) il 2 febbraio.