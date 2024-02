Consigli e indicazioni per prendere confidenza con i social Oggi si terrà a Corridonia un corso per acquisire competenze sui social media, come Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Durante la lezione verranno illustrate le basi per l'iscrizione, la condivisione di contenuti e il rispetto delle regole di comportamento. L'evento fa parte del percorso formativo "Bussola Digitale" promosso dalla Regione Marche e dal Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non sono richieste competenze specifiche per partecipare.