Consigli per chi possiede o sta per avere un cane

Il cane è sicuramente un grande amico, ma non tutti riescono a prendersene cura. Ci vuole rispetto e senso di responsabilità. Per questo Davide Roccetti, addestratore cinofilo di Montefano e titolare di una pensione per cani, ha deciso di scrivere un libro con una serie di consigli per aiutare i futuri proprietari. Il volume "17 motivi per non avere un cane. Manualetto seriamente comico per chi vuol avere un cane o sfortunatamente già ce l’ha", quindi, può dare qualche aiuto per evitare di ritrovarsi in futuro a non saper gestire l’animale. "Ho conosciuto oltre duemila famiglie con il cane e ho appurato una certa leggerezza nell’accogliere un cane in casa - spiega l’autore -. Leggerezza che, in molti casi, causa non pochi problemi ai proprietari (dai più divertenti a quelli davvero seri) e al cane. Il cane merita rispetto, ci vuole impegno e senso di responsabilità. Il cane va rispettato nella sua natura e questo comporta un impegno serio e costante. Impegno che deve mantenersi inalterato tutti i giorni, tutto il giorno. Anche quando non si ha tempo, non si ha voglia, anche quando la frenesia della quotidianità ci trascina. Anche quando il cane sta male, fa danni, fa arrabbiare. Il cane è un piacere immenso ma ha un prezzo e, prima di accoglierne uno in casa, è bene sapere se si è disposti a pagarlo. Ecco allora l’idea di mettere in guardia i futuri proprietari, mentre chi un cane già ce l’ha, potrà rispecchiarsi in queste avventure tragicomiche. Ho evitato una scrittura pesante e moralismi, ho preferito divertirmi a scrivere e far divertire, con uno stile comico, demenziale e parodistico".