Consigli utili per una corretta gestione della casa

Si è chiusa ieri la due giorni organizzata da Adiconsum e Prosiel, con il patrocinio del Comune, che hanno portato a Macerata la campagna informativa "La casa si cura". Venerdì si è tenuto un convegno alla biblioteca Mozzi Borgetti dove sono state illustrate le istruzioni su come manutenere correttamente la propria casa dal punto di vista elettrico, mentre ieri nel gazebo allestito in piazza della Libertà i cittadini hanno potuto toccare con mano le apparecchiature per migliorare la sicurezza della propria casa, con un occhio anche al risparmio in bolletta e all’efficientamento energetico. Si può richiedere il controllo gratuito del proprio impianto elettrico da parte di un tecnico abilitato.