Consigliera da remoto rifiutata: scoppia la bagarre, seduta interrotta

di Alessio Botticelli

Bagarre al consiglio comunale di Camerino: su richiesta del consigliere di maggioranza Gianluca Pasqui la seduta è stata sospesa per due minuti dopo oltre mezz’ora di accuse reciproche che hanno visto protagonisti il consigliere di minoranza Sandro Sborgia e il presidente del consiglio Cesare Pierdominici. A scatenare la lite è stata una mozione d’ordine presentata dallo stesso Sborgia "sull’illegittimità dell’art. 1 del regolamento del consiglio comunale, il quale prevede la convocazione del consiglio e il suo svolgimento da remoto poichè la possibilità di collegarsi da remoto è lasciata all’arbitrio del presidente del consiglio, e ciò viola il dirittodovere di partecipazione del consigliere comunale alla seduta e all’esercizio del mandato". La mozione d’ordine è stata presentata poiché la consigliera di minoranza Lucia Jajani non ha potuto partecipare da remoto alla seduta consiliare: "Quello che si è consumato stasera è veramente grave – prosegue Sborgia –. Era stato chiesto di potersi collegare da remoto e non è stata data risposta, quando in altre occasioni un consigliere della maggioranza si è collegato da remoto con l’autorizzazione di questo consiglio". Lo stesso Sborgia ha poi ripetutamente incalzato il segretario comunale, Paolo Cristiano, chiedendogli di esprimersi sulla legittimità dell’articolo contestato e suscitando la reazione del presidente del consiglio Pierdominici: "Se si ritiene che vi sia un’illegittimità nel regolamento, invece di fare l’arruffapopolo in consiglio comunale, lo si può impugnare al Tar – ha replicato Pierdominici –. Inoltre va detto che quello del segretario comunale è un parere facoltativo e non vincolante". Lo stesso segretario comunale si era pronunciato affermando che le modalità di convocazione del consiglio comunale sono una prerogativa del presidente del consiglio, la cui discrezionalità non va però confusa con l’arbitrio, che è una parola di significato diverso. Una volta respinta la mozione, il perdurare dei toni accesi ha portato alla sospensione della seduta al minuto 38: "Seppur non mi piacciano questi modi, li avrei non giustificati ma capiti se li avessi sentiti quando noi maggioranza, allo stesso modo, non abbiamo fatto partecipare al consiglio la nostra consigliera Piscini – ha affermato il consigliere di maggioranza Gianluca Pasqui –. Detto ciò, il tempo di sospensione minimo dovrebbe essere di 60 minuti, in modo da educarci al consiglio comunale ed eliminare questi comportamenti barbari". Alla ripresa dei lavori il Consiglio ha visto l’approvazione del Dup e del bilancio di previsione 20232025.