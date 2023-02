Consiglieri comunali, ecco i compensi per riunioni e sedute

Quanto percepisce un consigliere comunale di Cingoli per partecipare a ogni seduta del parlamento cittadino e a ciascuna riunione delle commissioni consiliari? L’importo, davvero modesto, è rispettivamente identico: 16,27 euro lordi, come stabilito dalla rideterminazione (in precedenza il compenso era appena più elevato) deliberata dal consiglio comunale il 25 giugno 2021. Attenzione: qui sono citati i consiglieri comunali, non i componenti (sindaco e assessori) della giunta municipale. Le presenze dell’anno scorso in ciascun organo, stando alla determinazione del Settore segreteria pubblicata l’altro ieri, hanno avuto come corrispettivo un totale di 1.740,89 euro, a cui vanno sottratti i 178,97 euro (quindi il totale da liquidare e a carico del bilancio comunale è di 1561,92 euro) che sarebbero spettati a Francesco Pacetti il quale – come risulta dalla predetta determinazione – appena eletto, aveva comunicato di rinunciare volontariamente a quanto avrebbe dovuto percepire. Visti i dati forniti dal servizio competente, relativi alle presenze alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in base al prospetto riepilogativo delle sedute calendarizzate nell’anno scorso, ecco il dettaglio di esse e dei conseguenti importi lordi destinati ai singoli consiglieri: Sabina Barontini (6 presenze in consiglio, 6 in commissione) 195,24 euro; Raffaele Consalvi (9 e 5) 227,78 euro; Stefano Filonzi (9 e 1) 162,70 euro; Sabrina Francioni (8 e 2) 162,70 euro; Maria Catia Marchegiani (8 presenze al consesso civico) 130,16 euro; Francesco Pacetti (9 e 2) 178,97 euro; Paola Paciarotti (8 e 3) 178,97 euro; Lucia Rosetti (8 partecipazioni al consiglio) 130,10 euro, Saltamartini Filippo (3, idem) 48,81 euro; Anna Maria Tittarelli (6 e 1) 113,89 euro; Monaldo Vignati (9 e 4) 211,51 euro. Gianfilippo Centanni