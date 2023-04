"Consiglieri di opposizione, tante volte vi siete comportati allo stesso modo"

"L’opposizione è ovviamente priva di argomentazioni serie su cui poter controbattere e si limita a urlare ai quattro venti che il sindaco Parcaroli non ha più controllo dei suoi. Bisogna ricordare a lor signori quando erano loro maggioranza, quante volte hanno adottato lo stesso sistema addirittura contro le volontà del sindaco di allora". Il coordinatore della lista civica Parcaroli, Stefano Settimi (nella foto qui a fianco), fa il punto sulla situazione dopo che mercoledì è saltato, per la seconda volta in due giorni, il Consiglio comunale: martedì Sabrina De Padova, consigliera della lista civica Parcaroli, è arrivata un minuto dopo l’ultimo appello (non è stato quindi raggiunto, per una sola persona, il numero minimo della maggioranza) ed è finita nel mirino del fuoco amico, mentre l’opposizione è rimasta fuori dall’aula; mercoledì, invece, non si è presentato in aula nemmeno un consigliere di maggioranza.

Presenti, mercoledì, solo sette consiglieri di minoranza: Narciso Ricotta, Roberto Cherubini, Roberto Spedaletti, David Miliozzi, Andrea Perticarari, Ulderico Orazi, Alberto Cicarè. E l’opposizione, compatta, ha gridato al boicottaggio del Consiglio comunale da parte della maggioranza, definendo quell’assenza di massa "un’azione programmata. Forse – hanno commentato i consiglieri di minoranza – la maggioranza pensa di stare in un gioco di ruolo, sembra di stare all’asilo. È un fatto gravissimo, una mancanza di rispetto verso i cittadini. La città è senza sindaco e senza amministratori, una città alla deriva". Settimi, però, ricorda all’attuale opposizione che quando in maggioranza c’erana loro sarebbero state diverse le occasioni in cui l’atteggiamento è stato simile: e cita, "una su tutte, la seduta dell’8 novembre 2018, quando l’intera maggioranza non si è presentata. Rinnovo l’invito a questa opposizione di affrontare temi seri per il bene della cittadinanza perché forse non si sono ancora resi conto che le elezioni le hanno perse anche per questi atteggiamenti. La maggioranza di centrodestra più che mai in questi tempi è compatta attorno al suo sindaco e continua con il suo operato al fine di far risorgere questa città che per anni è stata letteralmente abbandonata".

Chiara Gabrielli