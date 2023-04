Consiglio alle porte, è già bagarre: "Troiani abusa del suo potere"

di Lorena Cellini

Consiglio comunale caledarizzato senza convocare i capigruppo, insorge l’opposizione contro il comportamento del presidente del consiglio Fausto Troiani "che abusa del suo potere per favorire il sindaco Fabrizio Ciarapica e la sua amministrazione". La critica è di Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Yuri Rosati del Pd, Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Letizia Murri (Ascoltiamo la città), Roberto Mancini (Dipende da Noi) e Piero Gismondi (La Nuova Città). In aula si torna lunedì per rimediare al pasticcio della seduta scorsa in cui, nel centro destra, Vince Civitanova non ha votato una variazione di bilancio per finanziare un nuovo asilo in zona Micheletti. "Per recuperare il danno fatto, Troiani mette una toppa peggiore del buco" è l’accusa della minoranza che parla di "una convocazione fatta in fretta omettendo volutamente di convocare la Conferenza dei capigruppo, passaggio indispensabile perché da questa devono emergere data di convocazione e ordine del giorno. Troiani invece fa da solo e mette al primo punto la trattazione della variazione di bilancio appena bocciata, a seguire mozioni e interrogazione che invece vengono sempre discusse in apertura". Alle spiegazioni chieste dall’opposizione ha risposto il segretario generale Morosi spiegando che era necessario discutere con urgenza la variazione di bilancio per poter espletare la gara d’appalto. "Ma chi ha stabilito – chiede la minoranza – l’urgenza? Eventualmente il problema è dell’amministrazione e non dell’aula. Ci troviamo quindi di fronte a una mancanza di rispetto verso i capigruppo e a un uso improprio del consiglio comunale. Informeremo ancora una volta il Prefetto, che siamo certi solleciterà il presidente del consiglio e il segretario comunale ad un più attento rispetto del regolamento e dei consiglieri comunali".