Consiglio aperto sulla cultura, la Lega decide di non andare

La Lega non parteciperà al consiglio comunale aperto (alle 21) convocato su richiesta dei consiglieri d’opposizione. "Solo pochi giorni fa volevano il commissariamento del Comune. È quanto meno schizofrenico questo loro comportamento", dicono Giogio Pollastrelli, Fabiola Polverini, Veronica Fortuna, Giuseppe Cognigni e Armando Lazzarini riferendosi all’atteggiamento di Mirella Paglialunga, Letizia Murri e Roberto Mancini. "Il nostro gruppo consiliare – spiegano – non ha mai fatto assenze in consiglio, ma vista la situazione saremo assenti dato che il programma della cultura della Paglialunga e della sua coalizione lo conosciamo, ci siamo candidati in alternativa, i cittadini lo hanno bocciato, quindi non comprendiamo perché partecipare". Per la Lega è più importante "portare avanti il programma di governo, con la responsabilità della fiducia che i cittadini ci hanno dato. Pronti al dialogo e al confronto con tutte le associazioni e le istituzioni culturali della città, ma con appuntamenti che permettano di approfondire seriamente le questioni, per costruire insieme un’offerta culturale quanto più variegata possibile e di qualità". Pollastrelli e Polverini eccepiscono anche sul fatto che al consiglio "non sono stati invitati tutti i soggetti culturali presenti in città. E poi, siete sicuri che la politica debba entrare in modo così preponderante nella vita culturale della città?".