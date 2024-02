Consiglio, Biocco esce dalla maggioranza. Arriva Gambini

Le dimissioni della consigliera di maggioranza Emanuela Biocco sono state tema principale del consiglio comunale di venerdì. Nell’atto, protocollato il 7 febbraio, si parla di "motivi strettamente personali" e si ringraziano "gli elettori, i colleghi e i funzionari comunali". A subentrare è stato il primo dei non eletti, Mario Gambini (nella foto), che la sostituirà anche nelle commissioni consiliari. Come vicepresidente del consiglio comunale invece l’incarico è andato alla consigliera di maggioranza Monia Serpicelli. Da parte del capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori "le dimissioni della consigliera Biocco pesano e dovrebbero far riflettere, perché la maggioranza perde pezzi", mentre per il capogruppo di maggioranza Sauro Falzetti "dispiace un po’ che venga meno a pochi mesi dalle elezioni, ma le auguriamo il meglio". Il vicesindaco Denis Cingolani ha precisato che "la consigliera Biocco da qualche tempo ha deciso di entrare in altri partiti politici che non fanno parte di questa maggioranza, pertanto la ringraziamo per le tempistiche e le auguriamo buon lavoro".

m. p.